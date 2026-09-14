Serie A, l’Inter vince in rimonta sull’Udinese: a San Siro finisce 5-3

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 14, 2026
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L’Inter supera l’Udinese per 5-3 al termine di una partita caratterizzata da un avvio favorevole ai friulani e dalla rimonta nerazzurra nella ripresa.

L’Udinese parte meglio e passa in vantaggio al 9’ con James Abankwah, che realizza di testa. Al 16’ arriva anche il raddoppio firmato da Jurgen Ekkelenkamp. L’Inter reagisce e accorcia le distanze al 26’ con Carlos Augusto, autore di un tiro dalla distanza.


Al 35’ Nicolò Barella segna il gol del 2-2, riportando la squadra in parità prima dell’intervallo. Nel primo tempo Maduka Okoye si rende protagonista di alcuni interventi importanti.

Nella ripresa l’Inter trova il vantaggio al 57’ con Marcus Thuram, che conclude nell’angolino basso. Al 67’ Francesco Pio Esposito porta il risultato sul 4-2 dopo uno scambio con Piotr Zielinski.

Al 79’ arriva il quinto gol dell’Inter: Ange-Yoan Bonny approfitta di un rimpallo favorevole e insacca da pochi passi. Nel recupero, però, l’Udinese accorcia nuovamente le distanze. Al 90’+1’ Idrissa Gueye riceve in area da Vakoun Issouf Bayo e batte Josep Martinez con una conclusione nell’angolino basso di destra.

La gara termina così 5-3 per l’Inter, che dopo aver subito due reti nei primi sedici minuti riesce a ribaltare il risultato e a mantenere il vantaggio fino al fischio finale.

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