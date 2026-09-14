Serie A: la Roma vince a Torino. Como batte Parma 2-1. La classifica aggiornata

Due partite, due vittorie casalinghe e una giornata di Serie A che regala indicazioni importanti in testa e in coda alla classifica. Alle 18.30 la Roma espugna il campo del Torino con un convincente 2-0 e si prende, almeno momentaneamente, la vetta solitaria del campionato. Al Sinigaglia, invece, il Como supera 2-1 il Parma e sale a quota 10 punti, confermandosi tra le realtà più interessanti di questo avvio di stagione.

Roma, quattro su quattro: Malen e Pisilli stendono il Torino

La Roma continua a correre. Quattro partite, quattro vittorie e 12 punti: il percorso della squadra giallorossa è perfetto e, in attesa di Inter-Udinese, vale il primo posto solitario. Contro il Torino non arriva una prestazione travolgente come quelle offerte nelle prime giornate, ma proprio la capacità di soffrire e di gestire i momenti difficili rappresenta forse il segnale più importante per la squadra. La Roma sa vincere anche quando non domina e costruisce il successo con un gol per tempo.





A sbloccare la partita è ancora una volta Donyell Malen, sempre più decisivo. Al 40′ un errore del Torino in costruzione permette a Mancini di recuperare palla e servire il centravanti argentino, che dopo la prima respinta del portiere è rapido ad anticipare Comuzzo e firmare l’1-0. Il Torino prova a reagire e nella ripresa costruisce alcune occasioni per rimettere in equilibrio la sfida. A tenere avanti la Roma, però, ci pensa Svilar, protagonista di diversi interventi che confermano il suo status di miglior portiere della scorsa stagione.

La squadra di Gasperini dimostra inoltre di avere risorse importanti anche dalla panchina. L’ingresso di Balerdi, chiamato a sostituire Ndicka, offre ulteriori garanzie in una gara nella quale la solidità difensiva fa la differenza. Il risultato viene definitivamente blindato al 92′: Mancini recupera un altro pallone in una situazione combattuta, la sfera arriva a Pisilli e il centrocampista trova il diagonale vincente per il 2-0. Dodici punti in quattro partite e un entusiasmo crescente: per la Roma, però, il vero esame comincia adesso. All’orizzonte ci sono infatti Inter, Como e Real Madrid, una sequenza di appuntamenti che dirà molto sulle reali ambizioni giallorosse.

Como, tre punti e un’altra conferma: Parma battuto 2-1

Se la Roma guarda tutti dall’alto, il Como continua a sorprendere. Al Sinigaglia la squadra di Cesc Fabregas supera il Parma per 2-1 e raggiunge quota 10 punti, agganciando la Lazio. I lariani impongono fin dall’inizio il proprio calcio, fatto di possesso e controllo del ritmo, mentre il Parma sceglie di abbassarsi e provare a ripartire. Il vantaggio arriva al 22′: Nico Paz trova Ramon con un taglio sul primo palo da calcio d’angolo e il difensore non sbaglia.

Il Parma prova a rispondere, ma il Como costruisce le occasioni migliori e sfiora più volte il raddoppio. Nella ripresa, però, gli ospiti riescono a guadagnare campo e al 67′ vanno vicinissimi al pareggio: David Romero colpisce il palo dopo una situazione nata da un errore di Couto. Fabregas interviene dalla panchina per ridare energia alla squadra e il Como trova nuovamente la via del gol. Su una respinta di Corvi in uscita alta, Kaiki è il più rapido ad arrivare sul pallone e deposita in rete il 2-0.

Il Parma non si arrende e accorcia nel finale. Almqvist riesce a liberarsi sulla fascia e serve David Romero, che con una girata precisa firma il 2-1. La rimonta, però, non si completa. Il Como conquista così la terza vittoria nelle prime quattro giornate e conferma di poter recitare un ruolo importante in questo campionato. Per il Parma, invece, arriva la terza sconfitta: la prima vittoria stagionale resta ancora da conquistare.

La classifica aggiornata di Serie A

Roma 12

Lazio 10

Como 10

Inter 9

Cagliari 9

Milan 8

Frosinone 7

Juventus 7

Sassuolo 7

Napoli 6

Atalanta 6

Lecce 6

Udinese 4

Torino 3

Fiorentina 3

Parma 1

Bologna 1

Monza 1

Genoa 1

Venezia 0