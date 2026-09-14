Serie A: Inter-Udinese, il primo tempo termina 2-2

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 14, 2026
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Termina 2-2 il primo tempo tra Inter e Udinese. Gli ospiti sbloccano il risultato al 9’ con Abankwah e trovano il raddoppio al 16’ con Ekkelenkamp.

L’Inter reagisce e accorcia al 26’ con Carlos Augusto, autore di una conclusione dalla distanza. Al 35’ arriva il pareggio firmato da Barella, che supera Okoye dopo essersi presentato a tu per tu con il portiere.


Nel finale i nerazzurri cercano il terzo gol, ma Okoye nega la rete a Thuram e Barella. Si va all’intervallo sul 2-2.

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