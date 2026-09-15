Coppa Italia: Fiorentina avanti 1-0 sul Pisa dopo i primi 45
Va al riposo in vantaggio per 1-0 la Fiorentina, nel match c0ntro il Pisa valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Una prima frazione di gioco equilibrata, con la Viola che è riuscita a trovare il vantaggio nelle fasi finali del primo tempo .
Al 3′ arriva subito una chance per la Fiorentina: inserimento di Valdepenas, pallone sporcato su cui si avventa Ndour che fa partire la conclusione di sinistro, con Loyola decisivo nel murare il sinistro del centrocampista.
Il Pisa alza il proprio baricentro e al 30′ ha una grandissima occasione per portarsi in vantaggio con una botta violenta da fuori area di Rao che scheggia il palo esterno alla sinistra di De Gea. Nel finale di tempo arriva il gol che sblocca l’incontro: botta dalla distanza di Dragusin respinta da Scuffet, sulla ribattuta si fionda Pellegrino che trova il tap-in vincente, permettendo ai viola di andare al riposo in vantaggio.