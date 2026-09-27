Gazzetta dello Sport: “Empoli, scontro Pagliuca-giocatori dopo Modena: confronto rovente, poi le dimissioni”

Un’altra panchina salta in Serie B. Dopo il cambio alla Cremonese, stavolta lo scossone arriva a Empoli, dove Guido Pagliuca ha deciso di dimettersi. Una scelta maturata dopo giorni complicati e destinata a portare alla risoluzione del rapporto con il club. Per la successione il favorito è Matteo Andreoletti, già allenatore del Padova, che potrebbe dunque debuttare alla ripresa del campionato proprio contro il Palermo capolista.

Come ricostruisce Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, alla base della separazione non ci sarebbero semplicemente le ultime due sconfitte. L’Empoli ha perso tre delle prime cinque partite, vincendone due, ma le prestazioni della squadra erano state considerate comunque soddisfacenti. A determinare la rottura sarebbe stato invece un insieme di circostanze maturate negli ultimi giorni.





Pagliuca, il retroscena delle dimissioni

Dopo le sconfitte contro Arezzo e Modena, Pagliuca avrebbe avuto un confronto molto duro con i propri giocatori, compresi alcuni dei più giovani. Un post partita particolarmente acceso che inizialmente si pensava potesse essere assorbito all’interno del gruppo.

Questa volta, però, la società avrebbe deciso di intervenire preparando una lettera di richiamo nei confronti dell’allenatore.

Secondo quanto riferisce Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, Pagliuca avrebbe interpretato il provvedimento come una sorta di anticamera dell’esonero. Dopo alcuni giorni di riflessione e confronti, il tecnico ha quindi scelto di farsi da parte.

Le dimissioni dovrebbero essere trasformate in esonero per Pagliuca e per i due componenti dello staff a lui più vicini, per poi arrivare alla risoluzione consensuale del rapporto, con conseguente rinuncia all’ingaggio.

Il sospetto di un’altra panchina

Proprio quest’ultimo aspetto apre un interrogativo sul futuro dell’allenatore. Rinunciare economicamente a un contratto non è una situazione frequente nel calcio e a Empoli sarebbe nato il sospetto che Pagliuca possa avere già un’altra possibilità professionale.

La suggestione porta alla Carrarese.

Il club toscano è partito male e nei giorni scorsi ha valutato la posizione di Gabriele Cioffi, prima di rinnovargli la fiducia almeno fino alla prossima sosta.

Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport precisa però che al momento non esistono conferme di un accordo tra Pagliuca e la Carrarese. Si tratta di un’ipotesi che potrebbe comunque avere sviluppi.

La modalità della separazione dall’Empoli avrebbe anche una conseguenza pratica: con le sole dimissioni Pagliuca non avrebbe potuto firmare immediatamente per un’altra società, mentre l’esonero seguito dalla risoluzione consensuale gli consentirebbe di farlo.

Andreoletti favorito per la panchina

L’Empoli, intanto, è già concentrato sulla scelta del successore. La lunga sosta permette alla società di valutare con attenzione la decisione, ma un nome appare davanti agli altri: Matteo Andreoletti.

I contatti con l’ex tecnico del Padova sono già stati avviati.

Non è però l’unico allenatore preso in considerazione. Il club ha effettuato un sondaggio con Luca D’Angelo, ha valutato William Viali, mentre il direttore sportivo Fabio Artico ha già lavorato in passato con Moreno Longo e Michele Mignani.

Il favorito, comunque, resta Andreoletti.

Alla ripresa c’è Empoli-Palermo

La scelta interessa direttamente anche il Palermo. Alla ripresa del campionato, infatti, l’Empoli affronterà proprio la formazione rosanero, attualmente capolista.

Come sottolinea ancora Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, la domanda adesso è se sarà proprio Andreoletti a sedersi sulla panchina azzurra nella partita contro il Palermo.

Per l’Empoli sono giorni particolarmente importanti anche fuori dal campo. Il 7 ottobre è previsto il closing con il fondo americano destinato ad acquistare il 100% delle quote societarie, pur lasciando la gestione alla famiglia Corsi.

Prima, però, c’è da risolvere la questione allenatore. Pagliuca è ormai al passo d’addio e Andreoletti parte in pole position per raccoglierne l’eredità.