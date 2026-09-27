Corriere dello Sport: “Empoli, caos prima del Palermo: Pagliuca ai saluti, Andreoletti favorito per la panchina”

Momento delicato in casa Empoli, prossima avversaria del Palermo capolista alla ripresa del campionato. Come racconta Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport, Guido Pagliuca si è congedato dalla squadra al termine dell’allenamento mattutino di ieri, salutando tutti e avviandosi verso la separazione dal club toscano.

Non si è trattato di dimissioni ufficiali, come successivamente precisato dalla società. Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport spiega che domani è previsto un incontro tra le parti per concordare la risoluzione del contratto. Una situazione maturata dopo una settimana nella quale erano già emerse tensioni nei rapporti tra allenatore e società.





Alla base della rottura ci sarebbe anche il confronto dai toni accesi avvenuto dopo la sconfitta di domenica scorsa sul campo del Modena. Un faccia a faccia che avrebbe lasciato delle scorie, fino al congedo di Pagliuca e alla separazione messa in calendario per domani.

Andreoletti in pole per il dopo Pagliuca

In attesa di definire tempi e cifre dell’addio, l’Empoli deve individuare il nuovo allenatore che avrà il compito di guidare gli azzurri alla ripresa del campionato, quando in Toscana arriverà il Palermo capolista.

Secondo Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport, al momento sono due le soluzioni prese in considerazione. La prima conduce a Matteo Andreoletti, già accostato all’Empoli durante l’estate, mentre più distante appare l’ipotesi di un ritorno di Fabio Caserta.

Il favorito è dunque Andreoletti, trentasettenne ed ex allenatore del Padova, attualmente senza panchina. Dopo aver interrotto la carriera da portiere a soli 24 anni, ha iniziato ad allenare nelle giovanili di Lecco e Pro Patria per poi passare al Seregno. Successivamente le esperienze con Inveruno, Sanremonese, Pro Sesto e Benevento, prima della consacrazione a Padova con la promozione dalla Serie C alla Serie B conquistata nel 2025.

Pagliuca verso la Carrarese?

Per Pagliuca, invece, potrebbe aprirsi rapidamente un’altra possibilità in Serie B. Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport riferisce infatti che l’ex tecnico della Juve Stabia potrebbe firmare con la Carrarese, squadra battuta dall’Empoli per 1-0 a inizio settimana grazie alla rete di Popov.

Nel frattempo la formazione toscana dovrebbe riprendere gli allenamenti tra domani e martedì. Restano da verificare le condizioni di Matteo Egan, ancora alle prese con l’infortunio rimediato nel derby contro l’Arezzo, mentre appare più complicato il recupero del giovane attaccante Salvatore Monaco.