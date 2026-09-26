Miccoli Legends Game, Bojinov: «Se l’Italia vuole vincere deve giocare sempre a Palermo. Ero quasi un giocatore rosanero»

Valeri Bojinov ha parlato al termine di The Last Match – Miccoli Legends Game, la serata dedicata a Fabrizio Miccoli al Renzo Barbera. L’attaccante ha lanciato un vero e proprio appello legato alla Nazionale italiana e al pubblico di Palermo.

«Se l’Italia vuole vincere deve giocare sempre qua, a Palermo».





Bojinov ha poi raccontato un retroscena di mercato legato alla sua carriera e proprio ai colori rosanero. Prima del trasferimento alla Fiorentina, infatti, avrebbe potuto vestire la maglia del Palermo:

«Prima della Fiorentina potevo indossare la maglia rosanero. Ero quasi un giocatore del Palermo».