Miccoli Legends Game, Ilicic: «Palermo sarà sempre casa mia. Spero con tutto il cuore che sia l’anno giusto per la Serie A»
Josip Ilicic ha parlato al termine di The Last Match – Miccoli Legends Game, la serata dedicata a Fabrizio Miccoli al Renzo Barbera. L’ex rosanero ha ribadito ancora una volta il fortissimo legame che lo unisce a Palermo, rivolgendo anche un augurio alla squadra per questa stagione.
«Palermo sarà sempre casa mia. Spero con tutto il mio cuore che questo sia l’anno giusto per la promozione in Serie A».
Ilicic si è poi soffermato sulla serata vissuta in campo insieme a tanti protagonisti del passato:
«Stasera ho giocato con calciatori di alto livello. Oggi in Italia mancano».