Miccoli Legends Game, Miccoli: «Serata emozionante. Non mi è mai piaciuto il modo in cui andai via da Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 26, 2026
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Fabrizio Miccoli ha parlato al termine di The Last Match – Miccoli Legends Game, la serata vissuta al Renzo Barbera per il suo addio al calcio. L’ex capitano rosanero non ha nascosto l’emozione per quanto vissuto davanti al pubblico di Palermo.

«È stata una serata emozionante, mi sono emozionato. Non mi è mai piaciuto il modo con cui andai via da Palermo».


Miccoli ha poi rivolto un ringraziamento alla propria famiglia, che gli è rimasta accanto, e alla Fondazione Falcone:

«Grazie alla mia famiglia, che mi è stata sempre vicino. Grazie alla Fondazione Falcone e alla signora Maria Falcone».

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