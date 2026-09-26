Palermo Primavera fuori dalla Coppa Italia, De Angelis: «Buona prestazione, i due pali potevano cambiare la gara»
tefano De Angelis, allenatore della Primavera del Palermo, ha commentato ai microfoni ufficiali del club rosanero la sconfitta rimediata contro il Bari.
Il tecnico si è soffermato sulla prova offerta dalla sua squadra e sugli episodi che avrebbero potuto modificare l’esito dell’incontro.
«È stata una buona prestazione da parte della squadra. Dispiace per i due pali colpiti, che avrebbero potuto cambiare l’andamento della gara. Nel primo tempo siamo stati un po’ sottotono – ha dichiarato De Angelis – mentre nella ripresa siamo riusciti a esprimere meglio le nostre qualità».
L’allenatore rosanero guarda quindi al prosieguo del percorso di crescita della Primavera:
«Questa sconfitta fa parte del nostro percorso di crescita: dobbiamo continuare a lavorare per migliorare, sia individualmente sia come gruppo».