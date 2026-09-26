Giornale di Sicilia: “Miccoli, la notte delle stelle al Barbera: da Inzaghi a Nuno Gomes, Palermo riabbraccia il suo numero 10”

Una notte speciale, tra calcio, musica e spettacolo. Questa sera, alle 20.45, con preshow a partire dalle 19.30, il Renzo Barbera tornerà ad accendersi per Fabrizio Miccoli e per “The Last Match – Miccoli Legends Game”, l’evento che segnerà il ritorno in campo dell’ex capitano rosanero.

Come racconta il Giornale di Sicilia, al centro della serata ci sarà naturalmente Miccoli, pronto a indossare nuovamente la maglia numero 10 e a calcare quel terreno di gioco che per anni è stato il palcoscenico dei suoi gol, delle sue giocate e delle sue esultanze. Una festa dedicata al calciatore, ma soprattutto al profondo rapporto costruito con Palermo e con il popolo rosanero.





Da Inzaghi a Nuno Gomes, quante stelle al Barbera

La squadra di Miccoli sarà composta da tanti protagonisti che hanno condiviso con lui parte della carriera e da grandi nomi del calcio italiano e internazionale.

Il Giornale di Sicilia sottolinea la presenza di Filippo Inzaghi, attuale allenatore del Palermo e campione del mondo nel 2006, oltre a Nuno Gomes, compagno di Miccoli al Benfica, e Valeri Bojinov, con cui l’ex numero 10 condivise l’esperienza alla Fiorentina.

In campo anche Radja Nainggolan, Amauri, Josip Ilicic, Fabio Simplicio, Fabio Liverani, Giulio Migliaccio, Federico Balzaretti, Mattia Cassani, Cesare Bovo, Moris Carrozzieri, Dorin Goian, Salvatore Sirigu e Francesco Benussi. Una formazione che riporterà al Barbera tanti volti della storia rosanero.

Ci sarà anche Diego Miccoli, figlio di Fabrizio, mentre uno dei momenti più emozionanti sarà dedicato a Totò Schillaci. A rappresentarlo sarà il figlio Mattia, nel ricordo di una delle figure più amate dello sport siciliano.

Da Maradona Jr. agli artisti

Tra gli ospiti speciali, secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, ci sarà anche Diego Maradona Jr., oltre a protagonisti del mondo dello spettacolo e della musica come Gianni Capaldi e Drillionaire. Indicata inoltre, se confermata, la partecipazione di Tony Effe.

Di fronte alla squadra di Miccoli ci sarà la Nazionale Artisti TV, composta da personaggi dello spettacolo, della televisione e dello sport.

Tra i convocati figurano Tomas Fierro, Simone Barbato, Andrea Bardaro, Fabrizio Fontana, Jedaias Neves “Jeda”, Francesco Oppini, Benito Carbone, Matteo Diamante, Omer Elomari, Valerio Salvatori, Fabrizio Salvatori, Andrea Tacconi, Francesco Gottuso, Cristian Carapezza, Sasà Salvaggio, Toni Matranga, Stefano Piazza, Luca Napoli, Kundispa e Fabrizio Bracconeri.

Sarà dunque, come evidenzia il Giornale di Sicilia, una vera notte delle stelle, con il Barbera pronto a riabbracciare Fabrizio Miccoli e tanti protagonisti legati alla storia del calcio rosanero.