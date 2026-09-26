Corriere dello Sport: “Miccoli, stasera l’ultima al Barbera: Inzaghi torna in campo, attesi circa 20 mila spettatori”

Una notte speciale al Renzo Barbera per salutare Fabrizio Miccoli. Questa sera Filippo Inzaghi tornerà in campo per rendere omaggio all’ex capitano rosanero nella sua partita d’addio, organizzata nello stadio che ha accompagnato alcune delle pagine più felici della storia recente del Palermo.

Come racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, sono previsti circa 20 mila spettatori, con la Curva Sud che resterà chiusa. Per Miccoli sarà un addio celebrato tredici anni dopo la partenza da Palermo e undici anni dopo l’ultima partita da calciatore.





Il Corriere dello Sport, attraverso Paolo Vannini, ricorda anche il lungo percorso vissuto dal fantasista salentino dopo la condanna per estorsione aggravata e collusione alla mafia e il successivo riavvicinamento alla città, in particolare alla famiglia del giudice Giovanni Falcone. Il ricavato della partita contribuirà alla realizzazione di un campo polivalente nell’oratorio del quartiere Kalsa, dove Falcone giocava da bambino.

Miccoli capitano per una notte

La partita inizierà alle 20.45, preceduta da momenti di intrattenimento musicale e spettacolo. Sul terreno del Barbera le Legends, composte dagli amici di Miccoli, affronteranno la Nazionale Artisti Italiana Tv.

Paolo Vannini sul Corriere dello Sport sottolinea come Miccoli, oggi 47enne e preparatosi appositamente per l’appuntamento, tornerà a indossare idealmente i panni del capitano accanto a numerosi protagonisti del Palermo del 2010, che l’ex numero 10 considera la squadra più forte nella quale abbia giocato. Una formazione che sfiorò la qualificazione in Champions League con il quinto posto del 2010 e arrivò alla finale di Coppa Italia del 2011, persa contro l’Inter.

Tra gli ex rosanero presenti ci saranno Sirigu, Benussi, Cassani, Balzaretti, Bovo, Carrozzieri, Goian, Liverani, Simplicio, Migliaccio, Nocerino e Ilicic. In attacco ci sarà anche Filippo Inzaghi.

Pastore, Cavani e Dybala, invece, hanno dovuto rinunciare a causa di precedenti impegni. Non mancheranno comunque altri protagonisti come Bojinov, Nuno Gomes, compagno di Miccoli al Benfica, e Nainggolan.

Da Maradona junior al figlio Diego

Tra gli ospiti speciali ci sarà Diego Armando Maradona junior, figlio del campione argentino che ha rappresentato l’idolo indiscusso di Miccoli. In campo anche Diego Miccoli, figlio 18enne di Fabrizio che gioca a centrocampo, e sarà presente Gianni Capaldi, attore di Hollywood e amico dell’ex capitano.

In panchina, infine, ci sarà Davide Ballardini, uno degli allenatori con cui Miccoli ha vissuto un’importante esperienza a Palermo.

Sarà, conclude Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, la festa dedicata al miglior marcatore rosanero di tutti i tempi, con 81 reti complessive.