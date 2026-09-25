Palermo, doppia seduta a Torretta: test atletici e lavoro sul possesso palla

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 25, 2026
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Doppia seduta di allenamento oggi a Torretta per il Palermo. La squadra allenata da Filippo Inzaghi ha proseguito la preparazione al Palermo CFA alternando lavoro atletico ed esercitazioni con il pallone.

Come comunicato dal Palermo FC, nel corso della sessione mattutina i rosanero hanno svolto test atletici.


Nel pomeriggio, invece, la squadra ha effettuato un riscaldamento tecnico, seguito da un’esercitazione sul possesso palla e da small sided games.

Prosegue dunque il lavoro dei rosanero agli ordini di Filippo Inzaghi a Torretta.

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