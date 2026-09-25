Il Salotto del Pallone sbarca al “Last Match” e racconterà la notte di Miccoli

Sabato 26 settembre lo stadio “Renzo Barbera” si trasforma nel palcoscenico di una serata unica, tra calcio, musica e solidarietà, per “The Last Match – Miccoli Legends Game“. E tra i protagonisti di questa giornata speciale, seppur fuori dal terreno di gioco, ci sarà anche Il Salotto del Pallone, il trio palermitano diventato uno dei fenomeni social più seguiti nel panorama calcistico italiano. Il Salotto del Pallone, che negli ultimi anni ha conquistato milioni di follower tra YouTube, Instagram e TikTok, sarà presente al “Barbera” per documentare in presa diretta tutto ciò che accadrà attorno alla partita che vedrà sfidarsi la squadra di Miccoli, composta dai suoi ex compagni e da protagonisti del grande calcio, contro la Nazionale Artisti Italiani, formata da volti noti dello spettacolo, della televisione e dell’intrattenimento.

Il Salotto del Pallone racconterà la serata con lo stile che li ha resi celebri: leggero, ironico, capace di mettere al centro le persone prima ancora dell’evento sportivo. I contenuti che nasceranno da bordo campo avranno come protagonisti tutti gli ospiti presenti, tra ex calciatori, artisti e cantanti che animeranno anche la parte musicale e di spettacolo prevista prima del fischio d’inizio. Non una semplice presenza, quindi, ma un vero e proprio racconto corale di una serata che unisce sport e beneficenza – parte del ricavato dell’evento, promosso dall’associazione Sikania Eventi ETS, sarà infatti devoluta alla Fondazione Falcone – e che il collettivo palermitano contribuirà a portare a un pubblico enorme, giovane e trasversale.





Dietro il progetto ci sono tre ragazzi palermitani accomunati dalla stessa passione: il calcio. Riccardo, tifoso della Juventus, e i fratelli Flavio e Valerio, entrambi tifosi del Palermo, hanno dato vita a un format nato quasi per gioco, durante una diretta Twitch ai tempi della zona rossa nel pieno della pandemia. Da quella prima diretta seguita da appena dieci persone, il progetto è cresciuto fino a raggiungere oggi circa 35 milioni di persone ogni mese, tra challenge, quiz sul calcio e contenuti di intrattenimento diventati virali sia su YouTube, dove contano centinaia di migliaia di iscritti, che su TikTok, dove macinano milioni di interazioni. Tra le soddisfazioni più significative raccolte in questi anni c’è la tournée in Australia al seguito del Palermo, quando il trio ha documentato con il proprio stile il ritiro pre-season della squadra rosanero. Diversi format nati sui social sono stati riadattati coinvolgendo direttamente i calciatori: dal calcio tennis con Jonsehn e Pojanphalo, “all’impostore” con Palumbo e Barba o con Ranocchia e Vavassori, fino a “Passaparola” con Strefezza.

Oggi Il Salotto del Pallone parla a una community ampia e giovane, a cui il collettivo cerca di trasmettere valori come il rispetto sportivo verso l’avversario, l’educazione, la sana autoironia e la valorizzazione del territorio di origine. Un percorso che racconta bene una generazione di giovani professionisti siciliani che ha scelto di restare in Sicilia per costruire progetti e competenze nel campo della comunicazione sportiva, generando sviluppo per il territorio. La loro presenza al “Last Match” di Miccoli conferma dunque un ruolo ormai consolidato: quello di narratori digitali capaci di raccontare il grande calcio – e i suoi momenti più emozionanti – con un linguaggio nuovo, diretto e vicino ai più giovani.