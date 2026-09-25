Escl. Goian: «Felice di tornare al Barbera. Finale di Coppa o Champions mancata? Mi brucia di più…»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 25, 2026
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«È per me un’immensa gioia essere stato invitato alla partita d’addio di Fabrizio. Ho accettato con grande piacere».

Queste le considerazioni ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com di Dorin Goian, ex difensore del Palermo, tra gli invitati alla partita d’addio al calcio di Fabrizio Miccoli.


Che ricordo conserva di Miccoli?

«Abbiamo tanti bei ricordi, tante vittorie conquistate insieme con grande sacrificio. Mi ha colpito particolarmente un episodio: durante una partita, dopo aver segnato un gol, Fabrizio è venuto a festeggiare con noi, anche se io ero in panchina, dedicando il gol proprio a noi che eravamo in panchina. Questo perché sapeva che eravamo dispiaciuti perché non stavamo giocando. È stato un vero gesto da capitano».

Cosa significherà per lei tornare a giocare al Renzo Barbera?

«Sarà per me un grande piacere tornare al Renzo Barbera. È chiaro che non siamo più nella nostra forma migliore, ma il piacere di ritrovarci e di vivere questo momento insieme non ce lo può togliere nessuno».

Ha visto delle partite del Palermo quest’anno?

«Certo, seguo il Palermo e spero che quest’anno possa riuscire a conquistare la promozione».

La finale di Coppa Italia persa contro l’Inter o lo scontro Champions contro la Samp: quale le brucia di più?

«Non ho dubbi: la finale di Coppa contro l’Inter».

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