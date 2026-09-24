Dionigi: «Palermo avvantaggiato. Inzaghi ha creato bel clima»

Nel consueto appuntamento con la rubrica A Tu per Tu su TMW, l’allenatore Davide Dionigi—con un passato recente sulle panchine di Catanzaro, Ascoli, Brescia, Cosenza e Reggiana—ha tracciato un primo bilancio sull’avvio del campionato di Serie B, soffermandosi sulle squadre più in forma e sui talenti emergenti.

Sulla corsa ai vertici della classifica e sulle rivelazioni di questo inizio di stagione, il tecnico ha evidenziato il lavoro svolto finora: «Il Palermo è partito alla grande: ha già una base dall’anno scorso. Poi Inzaghi è stato bravo a creare un bel clima. Il Palermo parte avvantaggiato. Il Mantova è la sorpresa insieme all’Ascoli, però cinque partite sono poche per dare un giudizio».





Interpellato poi sui profili Under che più lo stanno impressionando nel torneo cadetto, Dionigi non ha avuto dubbi nell’elogiare la linea verde adottata da diversi club: «Da Fiori a Cocchi fino a Verrengia e Stabile. Tanti giovani interessanti. Ciò dimostra che se i giovani li fai giocare se hanno talento emergono».