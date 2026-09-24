Giornale di Sicilia: “Palermo, il Barbera corre da big: solo cinque club di Serie A hanno una media spettatori migliore”

Il Palermo corre sul campo e anche sugli spalti. L’avvio di stagione conferma ancora una volta la straordinaria partecipazione del pubblico rosanero: dopo le prime tre partite casalinghe di campionato, il Renzo Barbera fa registrare una media di 31.499 spettatori, dato che colloca il Palermo al sesto posto assoluto considerando insieme Serie A e Serie B.

Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, davanti ai rosanero ci sono soltanto cinque società del massimo campionato: Inter con 74.714 spettatori di media, Milan con 74.169, Roma con 67.039, Napoli con 43.000 e Juventus con 40.733. Subito alle spalle del Palermo c’è invece il Genoa, fermo a quota 30.840.





Numeri che assumono ancora maggiore valore considerando che la squadra allenata da Filippo Inzaghi sta disputando il quinto campionato consecutivo di Serie B.

Dal debutto con la Juve Stabia ai quasi 30 mila con il Padova

La media di 31.499 nasce dai 32.106 spettatori presenti nella gara d’esordio contro la Juve Stabia, dai 33.196 del match con la Sampdoria e dai 29.194 registrati contro il Padova.

Proprio la sfida con la Samp ha rappresentato finora il picco stagionale, con oltre 33 mila presenze. Ma, come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, anche il dato relativo alla partita contro il Padova è significativo: nonostante l’orario pomeridiano e il maltempo, il pubblico del Barbera ha sfiorato quota 30 mila.

Il confronto con la passata stagione rende ancora più evidente la crescita. Nel campionato 2025/26 il Palermo aveva terminato la regular season con una media di circa 27.800 spettatori. L’attuale dato di 31.499 rappresenta quindi un incremento superiore alle 3.600 presenze a partita, pari a oltre il 13%.

Barbera tra gli stadi più frequentati d’Italia

Il campione è ancora limitato e i numeri sono inevitabilmente destinati a cambiare con il trascorrere della stagione. La partenza, però, conferma una tendenza ormai evidente negli ultimi anni: il Barbera continua ad avere un peso specifico importante nel panorama della Serie B.

A rafforzare ulteriormente questa base ci sono i 17 mila abbonamenti sottoscritti per la stagione 2026/27, nuovo massimo raggiunto dal Palermo nell’era successiva alla rifondazione del 2019.

Il dato assume una dimensione ancora più significativa allargando il confronto alla Serie A. Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia evidenzia infatti come il Palermo, pur giocando nel campionato cadetto, abbia al momento una media superiore a quella registrata da alcune società della massima serie.

Dopo appena tre partite casalinghe, dunque, il Palermo ha già portato allo stadio decine di migliaia di spettatori. Il Barbera si colloca così, almeno in questa prima parte della stagione, stabilmente tra gli impianti più frequentati d’Italia.

Un dato che certifica ancora una volta il rapporto tra la città e la squadra. Come emerge dall’analisi di Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il legame tra il Palermo e il suo pubblico continua a rappresentare uno degli asset più importanti dell’universo rosanero.