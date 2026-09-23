Prima pagina Corriere dello Sport: “Ranocchia la qualità che serve al Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 24, 2026
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Il centrocampista in copertina

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Corriere dello Sport: “Empoli, Pagliuca prepara la battaglia: alla ripresa c’è la capolista Palermo”

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Corriere dello Sport: “Palermo, Ranocchia è diventato un tuttofare: dal numero 10 al centrale difensivo”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Ranocchia la qualità che serve al Palermo”

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