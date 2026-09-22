Prime pagine Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Pio d’Italia” Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 23, 2026 Il ct prepara il debutto di venerdì col Belgio Al centro dell’attacco si fa largo l’interista Post navigation Previous: Trapani, caos allenamenti: sospesi i membri dello staff Mazzola e Spataro dopo il “no” al rientro in cittàNext: Prima pagina Giornale di Sicilia: “Manova, siglata l’intesa” Altre notizie Prime pagine Prima pagina Tuttosport: “La bolgia di Torino per la semifinale dell’eurovolley” Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 23, 2026 Prime pagine Prima pagina Corriere dello Sport: “Il Palermo si gode il “nuovo” Dennis Johnsen” Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 23, 2026 Prime pagine Prima pagina Repubblica Palermo: “Al Barbera chiudo il cerchio ora applaudo chi mi ha condannato” Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 23, 2026 Prime pagine Prima pagina Giornale di Sicilia: “Manova, siglata l’intesa” Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 23, 2026 Prime pagine Prima pagina Repubblica Palermo: “Un limite agli alunni stranieri. No di presidi e docenti in Sicilia” Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 22, 2026 Prime pagine Prima pagina Corriere dello Sport: “Fattore Barbera” Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 22, 2026 Prime pagine Prima pagina Gazzetta dello Sport: “L’ultimo dribbling” Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 22, 2026 Prime pagine Prima pagina Tuttosport: “Juve, sembra scherzi a parte” Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 22, 2026 Prime pagine Prima pagina Giornale di Sicilia: “Tenta di salvare il figlio, morti entrambi” Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 22, 2026 Prime pagine Prima pagina Tuttosport: “Fratelli di Juve” Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 21, 2026 Prime pagine Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Rieccoci” Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 21, 2026 Prime pagine Prima pagina Giornale di Sicilia: “Il Mantova pareggia. Palermo solo in testa” Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 21, 2026