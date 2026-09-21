Prima pagina Tuttosport: “Juve, sembra scherzi a parte”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 22, 2026
Screenshot 2026-09-22 091602

Si rompe pure Kolo

Altre notizie

Screenshot 2026-09-22 084822

Prima pagina Repubblica Palermo: “Un limite agli alunni stranieri. No di presidi e docenti in Sicilia”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 22, 2026
Screenshot 2026-09-22 060130

Prima pagina Corriere dello Sport: “Fattore Barbera”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 22, 2026
Screenshot 2026-09-22 081650

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “L’ultimo dribbling”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 22, 2026
Screenshot 2026-09-22 064913

Prima pagina Giornale di Sicilia: “Tenta di salvare il figlio, morti entrambi”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 22, 2026
Screenshot 2026-09-21 075545

Prima pagina Tuttosport: “Fratelli di Juve”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 21, 2026
Screenshot 2026-09-21 074344

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Rieccoci”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 21, 2026
Screenshot 2026-09-21 064037

Prima pagina Giornale di Sicilia: “Il Mantova pareggia. Palermo solo in testa”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 21, 2026
Screenshot 2026-09-20 083812

Prima pagina Tuttosport: “Insieme per sempre”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026
Screenshot 2026-09-20 093631

Prima pagina Repubblica Palermo: “Vavassori goleador di giornata”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026
Screenshot 2026-09-20 075705

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Bellissime”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026
Screenshot 2026-09-20 085522

Prima pagina Giornale di Sicilia: “Vavassori fa volare i rosa”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026
Screenshot 2026-09-20 070719

Prima pagina Corriere dello Sport: “Comanda il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026

Ultimissime

possanzini sudtirol

Tuttosport: “Sudtirol show, davanti c’è solo il Palermo. Possanzini: «Tanti ragazzi valgono la Serie A»”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 22, 2026
palermo padova 2-1 (71)

Repubblica: “Il Palermo primo nel campionato che boccia le nobili”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 22, 2026
Screenshot 2026-09-22 083928

Gazzetta dello Sport: “Mancini, la nuova Italia riparte dal 4-3-3: più corsa e fisicità per tornare nell’élite”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 22, 2026
palermo padova 2-1 (99)

Scognamiglio: “Un Serie B apertissima (Alle spalle del Palermo)”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 22, 2026
palermo padova 2-1 (111)

Gazzetta dello Sport: “Comanda Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 22, 2026