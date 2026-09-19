Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Bellissime”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026
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Roma-Inter 2-2

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Prima pagina Tuttosport: “Insieme per sempre”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Vavassori fa volare i rosa”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Comanda il Palermo”

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Prima pagina Repubblica Palermo: Motorizzazione, arrestato il capo “Tangente sugli esami di guida”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo non voglio fermarmi”

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Prima pagina Tuttosport: “Capitan Nico”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Arrestato con la mazzetta nello Zaino”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Il Baffo di tutti”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Cassandro-Vavassori, il Palermo ha più energia”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “«Autostrade, gravi carenze»”

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Prima pagina Tuttosport: “Juve, non c’è Nec”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 18, 2026
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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Nuovi gol Juve”

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Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026
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Giornale di Sicilia: “Vavassori lancia il Palermo, Padova battuto in rimonta”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026
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Tuttosport: “Palermo-Padova 2-1, le pagelle: Vavassori incontenibile da 8. Johnsen e Fortin da 7”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026
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Tuttosport: “Rimonta Palermo. Goduria Vavassori”

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Gazzetta dello Sport: “Palermo-Padova 2-1, le pagelle: Vavassori baby terribile da 8. Augello e Johnsen da 7”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026