Giornale di Sicilia: “Vavassori lancia il Palermo, Padova battuto in rimonta”

Tutti sotto la curva a festeggiare e ad abbracciare Dominic Vavassori. Come racconta Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, è il classe 2005 l’eroe del sabato pomeriggio del Renzo Barbera: una doppietta che permette al Palermo di superare 2-1 il Padova, conquistare la quarta vittoria nelle prime cinque giornate e raggiungere quota 13, miglior partenza di sempre dei rosanero in Serie B dopo cinque turni.

È stata però una vittoria tutt’altro che semplice. Sotto un cielo grigio e davanti a un pubblico che ha sfidato il maltempo, il Palermo ha vissuto una prima mezz’ora complicata. Il Padova ha approcciato meglio alla partita, mentre la squadra di Filippo Inzaghi ha faticato a trovare distanze e gioco. Secondo Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, a fare la differenza è stata ancora una volta la quantità di soluzioni a disposizione dei rosanero: Johnsen ha confezionato due assist e Vavassori li ha trasformati nei gol della rimonta.





Inzaghi aveva scelto la formazione tipo, al netto degli indisponibili, provando inizialmente un’aggressione molto alta. Il piano, però, non ha prodotto gli effetti sperati. Il Padova ha mostrato un palleggio pulito e Calabro ha puntato anche sulle marcature individuali: Zuelli su Palumbo, Fusi su Ranocchia e Lovato a stretto contatto con Pohjanpalo.

Il vantaggio biancoscudato è arrivato con Pastina, bravo a sfruttare una conclusione di Cocchi trasformatasi in un assist. La rete, inizialmente annullata per fuorigioco, è stata successivamente convalidata dopo il controllo del Var. Già in precedenza Fortin era stato chiamato all’intervento.

Il Palermo ha impiegato diversi minuti per riorganizzarsi. Quando il Padova ha perso parte della propria intensità, però, i rosanero hanno cominciato a trovare maggiore fluidità, sfruttando soprattutto la corsia sinistra. Vavassori ha trovato sulla propria strada Sorrentino, mentre Palumbo non è riuscito a concretizzare di testa un invito di Ranocchia.

Il pareggio è arrivato al 44′. Johnsen ha trovato Vavassori e il giovane rosanero ha realizzato l’1-1. Prima dell’intervallo, però, il Palermo ha rischiato ancora e, come evidenzia Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, Fortin è risultato decisivo con un grande intervento. Dall’altra parte Cocchi aveva salvato sulla linea un colpo di testa di Segre.

Nella ripresa Inzaghi ha cambiato subito, inserendo Magnani per Bani e Cassandro per Pierozzi. Il Palermo ha alzato l’intensità e il Padova è stato progressivamente costretto ad arretrare. Augello ha aumentato la spinta sulla fascia, mentre Segre ha avuto una grande occasione per completare la rimonta trovando la risposta di Sorrentino.

Il tecnico rosanero ha poi pescato ancora dalla panchina con gli ingressi di Estevez, Gomes e Gabrielloni. Proprio nel finale sono arrivate le giocate decisive. Dopo il recupero del pallone, Johnsen ha confezionato un altro assist e Vavassori ha trovato la doppietta con una giocata da centravanti, facendo esplodere il Barbera e scatenando anche la corsa di Inzaghi verso il suo giovane attaccante.

Vavassori ha poi provocato l’espulsione di Carissoni, completando una giornata da protagonista assoluto. Luigi Butera sul Giornale di Sicilia sottolinea così un altro dato significativo: il Barbera continua a essere un fortino, con 15 vittorie e un pareggio da novembre 2025.

Il Palermo arriva dunque alla sosta in testa alla classifica. Una pausa che, dopo una vittoria in rimonta, il record dei 13 punti e l’ennesima conferma della forza casalinga, per i rosanero può essere particolarmente dolce.