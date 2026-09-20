Palermo-Padova 2-1, la rimonta rosanero negli scatti di Alessandra Lo Monaco: la fotogallery

Il Palermo si prende il Renzo Barbera e supera il Padova per 2-1 al termine di una sfida combattuta e ricca di emozioni. Dopo il vantaggio degli ospiti, i rosanero reagiscono e ribaltano il risultato grazie alla doppietta di Vavassori, conquistando tre punti che permettono alla squadra di Filippo Inzaghi di arrivare alla sosta in testa alla classifica con 13 punti.

Dall’atmosfera sugli spalti alla gioia per la rimonta rosanero: riviviamo Palermo-Padova attraverso gli scatti di Alessandra Lo Monaco per I Love Palermo Calcio.



