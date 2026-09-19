Palermo-Padova 2-1, Calabro: «Abbiamo messo in estrema difficoltà il Palermo. Complimenti ai miei giocatori»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2026
12535945-4b54-47b6-b57f-8a6c5e84a490

Antonio Calabro, tecnico del Padova, è intervenuto in sala stampa al Renzo Barbera al termine della sfida persa 2-1 contro il Palermo. L’allenatore biancoscudato ha analizzato la prestazione della sua squadra, soffermandosi sulle scelte tattiche adottate per provare a limitare i punti di forza dei rosanero.

«Ho un gruppo squadra che mi consente di fare valutazioni. Sapevamo che tra i punti di forza del Palermo ci sarebbe stata l’aggressività, soprattutto all’inizio, e i duelli con Ranocchia, Augello o Palumbo. Abbiamo studiato anche una marcatura ferrea su Pohjanpalo. Quindi la scelta iniziale è stata dettata dalla volontà di equiparare la prestanza fisica dei loro centrocampisti e mi sembra che ci siamo riusciti abbastanza bene».


Calabro ha quindi analizzato l’andamento della partita: «Cosa è mancato? Siamo partiti alla grande, il Palermo nel primo tempo è stato messo in estrema difficoltà. La forza del Palermo la conosciamo ed è una squadra capace di fare qualsiasi cosa. Abbiamo messo in difficoltà il Palermo non solo nel primo tempo, ma anche un po’ nella ripresa. Anche quando eravamo noi in difficoltà siamo stati pungenti e pericolosi».

Il tecnico del Padova si è detto soddisfatto della personalità mostrata dalla propria squadra davanti al pubblico del Barbera: «Bella figura? Siamo una squadra che lotta, che propone. Farlo davanti a 30 mila spettatori mi lascia ben sperare. Faccio i complimenti a tutti i miei giocatori».

Infine, Calabro ha rivolto lo sguardo alla sosta e al lavoro che attende il Padova: «A primo impatto, appena è uscito il calendario, ho pensato che dovevamo fare piccole cose ma concrete. È stato un inizio particolare, abbiamo giocato anche contro l’Ascoli. Sapevo che in queste cinque partite, per fare più punti possibili, dovevamo essere concreti. Ora con la sosta qualche giocatore può rientrare in forma e avremo più tempo, quindi posso mettere qualcosa in più nel lavoro quotidiano, sempre mantenendo i nostri dettami tattici».

Altre notizie

palermo padova (9)

Serie B, risultati e classifica: Vavassori trascina il Palermo in vetta. Benevento corsaro, pari Cremonese-Entella

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2026
palermo padova (5)

Palermo-Padova 2-1, le pagelle: promossi e bocciati al Barbera

Rosario Di Stefano Settembre 19, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (147) tifosi

Palermo-Padova, altra grande cornice di pubblico: il Barbera sfiora i 30mila

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2026
04715267-c4a7-4cc2-beea-fb9bbfa2b43e

Palermo-Padova, lo striscione dei tifosi biancoscudati al Barbera: «Il tempo passa, le generazioni cambiano. La storia continua!»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2026
de angelis primavera

Palermo Primavera, De Angelis: «Dobbiamo migliorare l’approccio. La squadra ha tirato fuori tutto il carattere»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2026
palermo padova (6)

Palermo-Padova, rimonta da capolista: Vavassori la ribalta e i rosanero vanno alla sosta da primi

Katia Virzì Settembre 19, 2026
primavera palermo 26 27

Palermo Primavera, rimonta contro il Bari: Schirliu e Squillacioti firmano il 2-2

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2026
palermo sampdoria 3-1 (94) palumbo

Palermo-Padova, le formazioni ufficiali: le scelte di Inzaghi e Calabro

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2026
Screenshot 2026-09-19 093455

Il Gazzettino: “Il Padova è deciso a dare battaglia”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2026
palermo carrarese 5-0 (27) calabro

Corriere del Veneto: “Padova, esame di maturità al Barbera. Calabro: «Palermo big del campionato, voglio vedere cosa siamo»”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (97) tifosi

Repubblica Palermo: “Barbera, numeri da Serie A: quasi 30 mila col Padova. Nessuno in B ha il seguito dei rosanero”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2026
Screenshot 2026-09-19 090730

Repubblica: “Rosa, ostacolo Padova per mantenere la testa della classifica”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2026

Ultimissime

12535945-4b54-47b6-b57f-8a6c5e84a490

Palermo-Padova 2-1, Calabro: «Abbiamo messo in estrema difficoltà il Palermo. Complimenti ai miei giocatori»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2026
palermo padova (9)

Serie B, risultati e classifica: Vavassori trascina il Palermo in vetta. Benevento corsaro, pari Cremonese-Entella

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2026
palermo padova (5)

Palermo-Padova 2-1, le pagelle: promossi e bocciati al Barbera

Rosario Di Stefano Settembre 19, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (147) tifosi

Palermo-Padova, altra grande cornice di pubblico: il Barbera sfiora i 30mila

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2026
04715267-c4a7-4cc2-beea-fb9bbfa2b43e

Palermo-Padova, lo striscione dei tifosi biancoscudati al Barbera: «Il tempo passa, le generazioni cambiano. La storia continua!»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2026