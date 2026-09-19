Serie B, risultati e classifica: Vavassori trascina il Palermo in vetta. Benevento corsaro, pari Cremonese-Entella
Il Palermo si prende la vetta della Serie B. I rosanero superano 2-1 in rimonta il Padova al Renzo Barbera e salgono a 13 punti dopo cinque giornate, con quattro vittorie e un pareggio.
Il grande protagonista del pomeriggio è Dominic Vavassori, autore delle sue prime due reti in Serie B. Il Padova passa inizialmente in vantaggio con Pastina, ma il numero 9 rosanero pareggia nel finale del primo tempo e nella ripresa firma anche il gol del definitivo 2-1.
Con questo successo la squadra di Filippo Inzaghi sale momentaneamente a +3 sul Mantova, che ha però una partita in meno e deve ancora affrontare il Pisa.
Negli altri incontri già conclusi della quinta giornata, Juve Stabia e Cesena pareggiano 1-1: Shpendi porta avanti i romagnoli al 30′, mentre Di Nardo ristabilisce la parità al 65′.
Colpo esterno del Benevento, che supera 1-0 la Carrarese grazie alla rete realizzata da Prisco al 66′. Termina invece senza gol Cremonese-Virtus Entella, con le due formazioni che si dividono la posta sullo 0-0.
Serie B, i risultati della 5ª giornata
Juve Stabia-Cesena 1-1
30′ Shpendi (C), 65′ Di Nardo (J)
Carrarese-Benevento 0-1
66′ Prisco
Cremonese-Virtus Entella 0-0
Palermo-Padova 2-1
Pastina (Pad), Vavassori (Pal), Vavassori (Pal)
Le partite ancora da disputare
Sabato 19 settembre 2026
17.15 Sampdoria-Catanzaro
19.30 Ascoli-Avellino
Domenica 20 settembre 2026
15.00 Arezzo-Südtirol
15.00 Hellas Verona-L.R. Vicenza
17.15 Mantova-Pisa
19.30 Modena-Empoli
Serie B, la classifica aggiornata
Palermo 13
Mantova 10*
Südtirol 8*
Avellino 7*
Padova 7
Modena 7*
Ascoli 7*
Cesena 7
Benevento 7
Pisa 6*
Empoli 6*
Arezzo 6*
Virtus Entella 5
L.R. Vicenza 5*
Cremonese 5
Hellas Verona 4*
Juve Stabia 3
Catanzaro 3*
Carrarese 1
Sampdoria 1*
* Una partita in meno.
Il Palermo può dunque godersi il primo posto a quota 13, in attesa del completamento della quinta giornata. La doppietta di Vavassori permette ai rosanero di allungare momentaneamente sul Mantova e di confermare l’imbattibilità in questo avvio di campionato.