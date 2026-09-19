Palermo-Padova, lo striscione dei tifosi biancoscudati al Barbera: «Il tempo passa, le generazioni cambiano. La storia continua!»
Un messaggio dedicato allo storico rapporto tra le due tifoserie sugli spalti del Renzo Barbera prima di Palermo-Padova.
Nel settore occupato dai sostenitori biancoscudati è stato esposto un lungo striscione con la scritta: «Il tempo passa, le generazioni cambiano. Padova e Palermo: la storia continua!».
Un messaggio mostrato dai tifosi del Padova presenti al Barbera in occasione della sfida di Serie B tra le due squadre.
Nonostante la pioggia che ha accompagnato le ore precedenti alla partita, i sostenitori biancoscudati hanno preso posto nel settore loro riservato, esponendo lo striscione prima del match.