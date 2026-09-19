Palermo-Padova, lo striscione dei tifosi biancoscudati al Barbera: «Il tempo passa, le generazioni cambiano. La storia continua!»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2026
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Un messaggio dedicato allo storico rapporto tra le due tifoserie sugli spalti del Renzo Barbera prima di Palermo-Padova.

Nel settore occupato dai sostenitori biancoscudati è stato esposto un lungo striscione con la scritta: «Il tempo passa, le generazioni cambiano. Padova e Palermo: la storia continua!».


Un messaggio mostrato dai tifosi del Padova presenti al Barbera in occasione della sfida di Serie B tra le due squadre.

Nonostante la pioggia che ha accompagnato le ore precedenti alla partita, i sostenitori biancoscudati hanno preso posto nel settore loro riservato, esponendo lo striscione prima del match.

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