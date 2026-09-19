Repubblica Palermo: “Barbera, numeri da Serie A: quasi 30 mila col Padova. Nessuno in B ha il seguito dei rosanero”

Si parla del futuro del Renzo Barbera, ma intanto è lo stadio di oggi a regalare al Palermo numeri da vertice. Anche contro il Padova l’impianto di viale del Fante si prepara a offrire una cornice imponente: tra abbonati e biglietti già acquistati, le presenze dovrebbero sfiorare quota 30 mila.

Come sottolinea Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, in questa stagione il Palermo non è mai sceso sotto la soglia psicologica dei trentamila spettatori e, più in generale, presenta numeri difficilmente avvicinabili dalle altre piazze della Serie B.





Palermo davanti a tutti, anche alla Sampdoria

Il confronto con le concorrenti evidenzia ulteriormente la partecipazione del pubblico rosanero. La Sampdoria ha sottoscritto 20.792 abbonamenti, contro i 17.004 del Palermo, ma il dato siciliano è stato condizionato dalla futura ristrutturazione del Barbera, che ha limitato il numero di tessere disponibili.

A cambiare completamente il quadro sono però le presenze effettive allo stadio. Come evidenzia Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, la Sampdoria ha raggiunto il proprio picco con 24.883 spettatori contro la Juve Stabia. Il Palermo, proprio contro i blucerchiati, ha invece portato al Barbera 33.196 persone, facendo registrare il tutto esaurito.

Un dato che ha permesso di superare anche il precedente record della scorsa stagione, stabilito contro il Modena con 32.922 presenze.

Anche il Verona resta lontano

Nemmeno una squadra proveniente dalla Serie A come il Verona riesce, in questo avvio di torneo, a tenere il ritmo del pubblico palermitano. La formazione guidata da Marco Baroni ha registrato il massimo stagionale contro l’Arezzo, con 16.559 spettatori.

Un numero che, rimarca Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, rappresenta circa la metà delle presenze registrate al Barbera in occasione di Palermo-Sampdoria.

I numeri del pubblico rosanero hanno ormai un sapore da massima serie. Nelle prime partite casalinghe il Palermo è stato accompagnato da una media superiore alle trentamila persone e, nel panorama italiano, il dato è alle spalle soltanto di alcune delle tifoserie più numerose come quelle di Milan, Inter, Napoli, Juventus e Roma.

Media di 32.558 spettatori: nel mirino il 2004/05

Prendendo in considerazione le due gare interne di campionato disputate fino a questo momento, la media del Palermo è di 32.558 spettatori a partita.

Secondo i numeri riportati da Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, il dato si avvicina moltissimo a quello della stagione di Serie A 2004/05, quando con Guidolin in panchina la media fu di 33.193 spettatori. Quella rimane la stagione da battere per il primato assoluto prendendo in considerazione tutte le annate successive al 1921.

Il percorso è ancora lungo e servirà mantenere numeri così elevati per provare a raggiungere nuovi record. Intanto il Barbera è tornato a rappresentare un vero e proprio dodicesimo uomo: una spinta costante che accompagna la squadra nelle partite casalinghe e alimenta l’obiettivo dichiarato dall’intero ambiente, il ritorno in Serie A.