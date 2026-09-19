Corriere dello Sport: “Palermo-Padova, le probabili formazioni e dove vederla in tv: Inzaghi con Johnsen dal 1’, Estevez possibile sorpresa”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (104)

È il giorno di Palermo-Padova. I rosanero di Filippo Inzaghi scendono in campo oggi alle 15 al Renzo Barbera contro la formazione allenata da Calabro. Come riportato dal Corriere dello Sport, la partita sarà trasmessa in diretta su Dazn e Prime.

La direzione di gara è affidata a Di Bello di Brindisi, assistito da Bahri e Di Gioia. Gauzolino sarà il quarto uomo, mentre al Var ci sarà Meraviglia con Volpi nel ruolo di Avar.


Palermo, Johnsen torna dal primo minuto

Secondo il Corriere dello Sport, Inzaghi dovrebbe confermare il 4-2-3-1. Tra i pali spazio a Fortin, mentre davanti al portiere rosanero la linea difensiva dovrebbe essere formata da Pierozzi, Bani, Ceccaroni e Augello.

A centrocampo la coppia indicata è quella composta da Ranocchia e Segre. Sulla trequarti Vavassori e Johnsen dovrebbero agire ai lati di Palumbo, con Pohjanpalo unico riferimento offensivo.

Resta però aperto il ballottaggio tra Pierozzi e Cassandro, mentre Ceccaroni è indicato verso il rientro. Come evidenzia il Corriere dello Sport, Estevez potrebbe rappresentare la sorpresa dell’ultima ora per una maglia dal primo minuto.

PALERMO (4-2-3-1): Fortin; Pierozzi, Bani, Ceccaroni, Augello; Ranocchia, Segre; Vavassori, Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo.
Allenatore: Inzaghi.

A disposizione: Nespola, Balaguss, Peda, Bozzolan, Cassandro, Barba, Magnani, Gomes, Estevez, Mazzitelli, Gyasi, Gabrielloni.

Indisponibili: Joronen, Strefezza, Hernani, Perin.
Squalificati: nessuno.
Diffidati: nessuno.

Padova con il 3-5-2

Dall’altra parte Calabro dovrebbe rispondere con il 3-5-2. Sorrentino in porta, con Dellavalle, Lovato e Pastina a comporre il terzetto difensivo.

A centrocampo Carissoni e Cocchi agiranno sulle corsie, con Zuelli, Galazzi e Fusi nella zona centrale. In attacco la coppia indicata dal Corriere dello Sport è composta da Moro e Caprari. Galazzi viaggia verso una maglia da titolare dopo il gol decisivo contro l’Ascoli.

PADOVA (3-5-2): Sorrentino; Dellavalle, Lovato, Pastina; Carissoni, Zuelli, Galazzi, Fusi, Cocchi; Caprari, Moro.
Allenatore: Calabro.

A disposizione: Moquet, Bacci, Giunti, Varas, Seghetti, Scaglia, Capelli, Siletti, Bortolussi, Di Mariano, Sgarbi, Lasagna, Faedo.

Indisponibili: Zanimacchia, Artistico.
Squalificati: nessuno.
Diffidati: nessuno.

Palermo-Padova, dove vederla in tv

Come riportato dal Corriere dello Sport, Palermo-Padova si giocherà oggi al Renzo Barbera alle ore 15 e sarà possibile seguirla in diretta su Dazn e Prime.

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