Serie A, il Monza trova la prima vittoria in campionato: Sassuolo battuto 2-1. La classifica aggiornata
Trova la sua prima vittoria stagionale in Serie A il Monza, che al “Briante” batte 2-1 il Sassuolo grazie alla doppietta di Varela. Un gol per tempo per il centravanti portoghese, che regala i primi tre punti in campionato ai brianzoli.
Iniziano bene la gara i biancorossi, cha al 2′ hanno subito una chance per portarsi in vantaggio con Kouadio, che riceve la sponda di Lucchesi e colpisce di testa verso la porta difesa da Muric: conclusione debole e facilmente parata dall’estremo difensore neroverde.
Al 15′ rispondono gli uomini di Aquilani, con una conclusione di Berardi sugli sviluppi di una ripartenza che termina di poco a lato. Dopo una fase di predominio neroverde, il Monza si fa rivedere in avanti con Birindelli, che prova il tiro di mancino ma non lascia sorprendere il portiere avversario.
Nella ripresa i brianzoli prendono in mano l’incontro, sbloccando il risultato al 51′: sugli sviluppi di corner, Cinquegrano si perde Varela che stacca completamente solo a centro area e, con l’aiuto di Muric, trova il gol. I biancorossi spingono sul pedale dell’acceleratore, trovando subito il raddoppio con il rigore trasformato dall’attaccante portoghese, che firma la sua doppietta personale.
Nel finale il Sassuolo prova a riaprire il match, con Adzic che trova un gran gol su punizione e firma la sua seconda rete consecutiva. Non basta però ai neroverdi, che escono sconfitti dalla gara del “Brianteo”. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Roma — 12
Inter — 12
Como — 10
Lazio — 10
Cagliari — 9
Milan — 8
Frosinone — 7
Juventus — 7
Sassuolo — 7
Napoli — 6
Atalanta — 6
Lecce — 6
Udinese — 4
Monza — 4
Torino — 3
Fiorentina — 3
Bologna — 1
Parma — 1
Genoa — 1
Venezia – 0