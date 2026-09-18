Serie A, il Monza trova la prima vittoria in campionato: Sassuolo battuto 2-1. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 18, 2026
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Trova la sua prima vittoria stagionale in Serie A il Monza, che al “Briante” batte 2-1 il Sassuolo grazie alla doppietta di Varela. Un gol per tempo per il centravanti portoghese, che regala i primi tre punti in campionato ai brianzoli.

Iniziano bene la gara i biancorossi, cha al 2′ hanno subito una chance per portarsi in vantaggio con Kouadio, che riceve la sponda di Lucchesi e colpisce di testa verso la porta difesa da Muric: conclusione debole e facilmente parata dall’estremo difensore neroverde.


Al 15′ rispondono gli uomini di Aquilani, con una conclusione di Berardi sugli sviluppi di una ripartenza che termina di poco a lato. Dopo una fase di predominio neroverde, il Monza si fa rivedere in avanti con Birindelli, che prova il tiro di mancino ma non lascia sorprendere il portiere avversario.

Nella ripresa i brianzoli prendono in mano l’incontro, sbloccando il risultato al 51′: sugli sviluppi di corner, Cinquegrano si perde Varela che stacca completamente solo a centro area e, con l’aiuto di Muric, trova il gol. I biancorossi spingono sul pedale dell’acceleratore, trovando subito il raddoppio con il rigore trasformato dall’attaccante portoghese, che firma la sua doppietta personale.

Nel finale il Sassuolo prova a riaprire il match, con Adzic che trova un gran gol su punizione e firma la sua seconda rete consecutiva. Non basta però ai neroverdi, che escono sconfitti dalla gara del “Brianteo”. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA

Roma — 12

Inter — 12

Como — 10

Lazio — 10

Cagliari — 9

Milan — 8

Frosinone — 7

Juventus — 7

Sassuolo — 7

Napoli — 6

Atalanta — 6

Lecce — 6

Udinese — 4

Monza — 4

Torino — 3

Fiorentina — 3

Bologna — 1

Parma — 1

Genoa — 1

Venezia – 0

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