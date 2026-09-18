Serie A: pari a reti bianche tra Monza e Sassuolo all’intervallo

Termina la prima frazione di gioco del match tra Monza e Sassuolo, anticipo della 5a giornata del campionato di Serie A. Un primo tempo equilibrato, che si è concluso sul risultato di 0-0. Nonostante varie occasioni, nessuna delle due squadre è ancora riuscito a sbloccare l’incontro.

Iniziano bene la gara i brianzoli, cha al 2′ hanno subito una chance per portarsi in vantaggio con Kouadio, che riceve la sponda di Lucchesi e colpisce di testa verso la porta difesa da Muric: conclusione debole e facilmente parata dall’estremo difensore neroverde.





Al 15′ rispondono gli uomini di Aquilani, con una conclusione di Berardi sugli sviluppi di una ripartenza che termina di poco a lato. Dopo una fase di predominio neroverde, il Monza si fa rivedere in avanti con Birindelli, che prova il tiro di mancino ma non lascia sorprendere il portiere avversario.