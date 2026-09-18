Palermo-Padova, i convocati di Inzaghi: c’è Mazzitelli

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 18, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (19) inzaghi peda

Il Palermo ha reso nota la lista dei calciatori convocati per la sfida contro il Padova, in programma domani alle ore 15.00. Tra i rosanero a disposizione di Filippo Inzaghi c’è anche Luca Mazzitelli, mentre figurano nell’elenco anche Peda e Magnani.

Come anticipato dallo stesso Inzaghi in conferenza stampa, non sono invece presenti Strefezza, Hernani e Perin.


Di seguito l’elenco completo dei convocati:

3 Augello
5 Palumbo
6 Gomes
8 Segre
9 Vavassori
10 Ranocchia
11 Gyasi
12 Nespola
13 Bani
14 Fortin
17 Johnsen
20 Pohjanpalo
24 Estevez
27 Pierozzi
29 Peda
32 Ceccaroni
33 Bozzolan
36 Mazzitelli
63 Balaguss
84 Cassandro
93 Barba
96 Magnani
99 Gabrielloni

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