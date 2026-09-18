Inzaghi presenta Palermo-Padova: «Mazzitelli in Serie B è un valore aggiunto. Se non sarò costretto, non correrò rischi»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 18, 2026
inzaghi conferenza stampa (10)

Filippo Inzaghi, intervenuto dalla sala stampa dello stadio Renzo Barbera alla vigilia di Palermo-Padova, ha fatto il punto sugli indisponibili e sulle condizioni di Luca Mazzitelli, arrivato recentemente a disposizione del tecnico rosanero.

«È chiaro che domani mancheranno Strefezza, Hernani e Perin, mentre gli altri sono recuperati. Perin ed Hernani li avremo dopo la sosta».


Inzaghi si è quindi soffermato sulle condizioni di Mazzitelli: «Mazzitelli sta bene. Se non sarò costretto, cercherò di non correre rischi perché non gioca da aprile. Avevamo impostato per lui un lavoro per essere pronto a gennaio, ma abbiamo dovuto stravolgere tutto».

Il tecnico ha infine evidenziato la duttilità e il valore del centrocampista: «Può giocare sia nei due mediani che da mezzala. Lui è molto disponibile e in Serie B è un valore aggiunto».

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