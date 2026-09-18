Inzaghi presenta Palermo-Padova: «Mazzitelli in Serie B è un valore aggiunto. Se non sarò costretto, non correrò rischi»

Filippo Inzaghi, intervenuto dalla sala stampa dello stadio Renzo Barbera alla vigilia di Palermo-Padova, ha fatto il punto sugli indisponibili e sulle condizioni di Luca Mazzitelli, arrivato recentemente a disposizione del tecnico rosanero.

«È chiaro che domani mancheranno Strefezza, Hernani e Perin, mentre gli altri sono recuperati. Perin ed Hernani li avremo dopo la sosta».





Inzaghi si è quindi soffermato sulle condizioni di Mazzitelli: «Mazzitelli sta bene. Se non sarò costretto, cercherò di non correre rischi perché non gioca da aprile. Avevamo impostato per lui un lavoro per essere pronto a gennaio, ma abbiamo dovuto stravolgere tutto».

Il tecnico ha infine evidenziato la duttilità e il valore del centrocampista: «Può giocare sia nei due mediani che da mezzala. Lui è molto disponibile e in Serie B è un valore aggiunto».