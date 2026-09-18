Inzaghi presenta Palermo-Padova: «Mazzitelli ci dà altre caratteristiche. Non stravolgerò quanto fatto fin qui»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 18, 2026
inzaghi conferenza stampa (11)

Filippo Inzaghi, intervenuto dalla sala stampa dello stadio Renzo Barbera alla vigilia di Palermo-Padova, ha parlato della possibilità di cambiare modulo dopo l’arrivo di Luca Mazzitelli e l’infortunio di Gabriel Strefezza.

«È chiaro che la storia la sapete. Abbiamo avuto questa occasione con Mazzitelli, è un giocatore molto importante per la categoria e pensavamo di inserirlo a gennaio. Poi abbiamo perso Strefezza. Mazzitelli non è ancora pronto, ma è stata un’occasione. Non sostituisce Strefezza come ruolo, però ci dà altre caratteristiche e altre armi da giocare».


Inzaghi non intende comunque modificare radicalmente l’identità costruita dal Palermo: «Penso a tutto, ma non stravolgerò quanto fatto fin qui. Andremo avanti con quelli che abbiamo. Abbiamo una rosa profonda che mi permette di fare qualsiasi cosa».

Il tecnico rosanero sfrutterà anche le prossime settimane per valutare eventuali alternative: «Durante la sosta rifletterò e cercherò di capire. Abbiamo tanti giocatori che possono giocare lì. In queste sei-sette partite ci rimboccheremo le maniche e cercheremo la soluzione migliore. Avremo due soste e poi Strefezza rientrerà»

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