Serie B: Cesena avanti 1-0 sulla Juve Stabia dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 18, 2026
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Va al riposo in vantaggio il Cesena, impegnato nella trasferta a Castellamare di Stabia contro la Juve Stabia. Buona prima frazione di gioco da parte dei bianconeri, che vanno negli spogliatoi sul parziale di 0-1 dopo aver sfiorato più volte il raddoppio.

Dopo una prima fase di studio tra le due squadre, la prima occasione dell’incontro arriva al 22′ con Shpendi, che prova la conclusione ma Boer manda in calcio d’angolo. L’attaccante, classe 2003, si rifà al 30′, sfruttando l’assist di Bisoli e portando in vantaggio i bianconeri. Nel finale di tempo la Juve Stabia prova la reazione, ma il Cesena si chiude con attenzione.


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