Corrado: «Pisa non può diventare improvvisamente Palermo, non ha quelle potenzialità di bacino»

Il presidente del Pisa Giuseppe Corrado, intervistato da Michele Bufalino per Sestaporta.news, ha parlato della necessità per ogni società di individuare una dimensione sostenibile, citando anche il Palermo tra gli esempi di realtà che possono contare su potenzialità di bacino differenti rispetto a Pisa.

«Non dobbiamo dimenticare il posizionamento di una squadra. Il Pisa non potrà mai avere dieci milioni di tifosi, perché rappresenta una città di provincia. L’Europa può essere un sogno e, in una stagione particolare, tutto può accadere. Ma per arrivarci servono tanti anni di lavoro, un centro sportivo e giovani capaci di generare ricavi con i quali aumentare il livello della squadra. In caso contrario resta soltanto una strada: chiedere continuamente al proprietario di mettere altri soldi».





Nel corso dell’intervista concessa a Michele Bufalino per Sestaporta.news, Corrado ha quindi richiamato direttamente il Palermo parlando delle diverse potenzialità delle piazze italiane: «Ognuno deve trovare il proprio posizionamento. In Italia ci sono venti squadre in Serie A e venti in Serie B. Esistono città con 600mila o 900mila abitanti che oggi si trovano anche in Serie C, ma conservano potenzialità di bacino che Pisa non possiede».

Da qui il riferimento al capoluogo siciliano: «Pisa rimane Pisa: non può diventare improvvisamente Milano, Palermo, Genova o Bologna».

Il concetto espresso dal presidente nerazzurro a Michele Bufalino per Sestaporta.news riguarda dunque le differenti dimensioni e potenzialità territoriali dei club e la necessità, per il Pisa, di costruire la propria crescita gradualmente attraverso strutture e nuovi ricavi.

Come emerge ancora dall’intervista di Michele Bufalino per Sestaporta.news, per Corrado l’obiettivo deve essere consolidare quanto costruito prima di provare ad alzare ulteriormente il livello della società, senza basare il futuro esclusivamente sugli investimenti della proprietà.