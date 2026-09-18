Sampdoria-Catanzaro, Gorgone: «Affronteremo una squadra di valore, dovremo capire i momenti della partita»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 18, 2026
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CATANZARO – In vista della trasferta di Genova contro la Sampdoria, ha presentato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore del Catanzaro, Giorgio Gorgone, analizzando l’avversario che si troveranno davanti.

«Giocare in uno stadio del genere con tanti nostri tifosi al seguito, deve essere uno stimolo in più – ha spiegato il tecnico -. Affronteremo comunque una squadra di valore e bisognerà capire i momenti della partita. Dovremo saperci stare dentro in maniera diversa, perché sicuramente ci saranno più partite nella partita»


E sulla rosa, Gorgone aggiunge: «Tutti i ragazzi, anche quelli che fino a oggi non sono ancora scesi in campo, stanno dimostrando grande professionalità. Tutti, nessuno escluso. Le occasioni capiteranno. Purtroppo in Serie B ci sono 23 giocatori a disposizione per la gara, mentre in Serie A e in Lega Pro sono 26: questo diventa penalizzante per alcuni ragazzi della rosa»

Infine, il tecnico non ha dubbi: «Ci sono giocatori che possono alzare il livello della propria condizione e la squadra può crescere ancora in entrambe le fasi di gioco»

 

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