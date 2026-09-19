Lutto nel calcio italiano, è morto Sandro Mazzola

Il calcio italiano piange Sandro Mazzola. La leggenda dell’Inter è morta all’età di 83 anni, lasciando un’impronta indelebile nella storia del club nerazzurro e della Nazionale. Bandiera di una sola squadra per tutta la carriera, fu uno dei grandi protagonisti della formazione di Helenio Herrera che dominò in Italia, in Europa e nel mondo durante gli anni Sessanta.

Figlio dell’indimenticato Valentino Mazzola, capitano del Grande Torino scomparso nella tragedia di Superga, Sandro riuscì a costruire una storia calcistica altrettanto prestigiosa, legando indissolubilmente il proprio nome ai colori dell’Inter.





Una vita con la maglia dell’Inter

Nato nel 1942, Mazzola crebbe calcisticamente nel club nerazzurro e debuttò in prima squadra ad appena 18 anni. Da quel momento l’Inter diventò la sua casa per l’intera carriera.

Diciassette stagioni senza mai cambiare maglia, fino al ritiro arrivato nel 1977 all’età di 35 anni. Il suo bilancio complessivo parla di 565 presenze e 160 gol, con 417 apparizioni nel campionato di Serie A.

Velocità, dribbling e capacità di incidere sotto porta ne fecero uno dei calciatori più rappresentativi della propria generazione e uno dei simboli assoluti della Grande Inter.

I trionfi della Grande Inter

È soprattutto negli anni Sessanta che Mazzola scrisse alcune delle pagine più importanti della storia nerazzurra. Sotto la guida di Helenio Herrera, l’Inter riuscì a imporsi ai massimi livelli nazionali e internazionali.

Con la maglia nerazzurra Mazzola conquistò quattro campionati italiani, due Coppe dei Campioni e due Coppe Intercontinentali.

Successi che contribuirono a trasformarlo in una leggenda dell’Inter e in uno dei volti di una squadra entrata definitivamente nella storia del calcio.

Mazzola protagonista anche con l’Italia

Il suo talento trovò spazio anche in Nazionale. Mazzola debuttò con l’Italia nel 1963 e chiuse la propria esperienza in azzurro con 70 presenze e 22 reti.

Il momento più importante arrivò agli Europei del 1968, disputati in Italia. Mazzola fece parte della Nazionale che conquistò il titolo continentale dopo la doppia sfida contro la Jugoslavia.

Due anni più tardi fu protagonista anche al Mondiale del 1970 in Messico, dove l’Italia raggiunse la finale prima di arrendersi al Brasile di Pelé.

Il calcio anche dopo il ritiro

Terminata la carriera da giocatore, Mazzola non abbandonò il mondo che aveva caratterizzato tutta la sua vita. Intraprese infatti un percorso dirigenziale, lavorando inizialmente all’Inter e successivamente al Genoa.

Tornò poi ancora nel club nerazzurro e proseguì la propria esperienza da dirigente al Torino, fino al 2003.

Con la scomparsa di Sandro Mazzola il calcio italiano perde uno dei suoi interpreti più rappresentativi: figlio di Valentino, simbolo dell’Inter, protagonista della Grande Inter e campione d’Europa con la Nazionale. Una carriera trascorsa interamente in nerazzurro e un nome destinato a rimanere legato a una delle epoche più prestigiose del calcio italiano.