Palermo, rinnovata la partnership con RGS: sarà la radio ufficiale anche nella stagione 2026/27

Il Palermo FC ha annunciato il rinnovo della partnership con RGS, che continuerà a essere la radio ufficiale del club rosanero anche per la stagione sportiva 2026/2027. L’accordo coinvolgerà inoltre gli altri canali del gruppo Giornale di Sicilia, con una serie di contenuti dedicati alla Prima Squadra e al Palermo Women.

La radiocronaca in esclusiva delle partite della Prima Squadra maschile sarà ancora affidata a Giuseppe D’Agostino, voce storica di RGS, che racconterà ai tifosi le gare dei rosanero nel corso della stagione.





La novità: le partite del Palermo in differita su TGS

Tra le principali novità annunciate dal Palermo FC c’è il coinvolgimento di TGS. Per la prima volta l’emittente trasmetterà in differita le partite ufficiali del Palermo 48 ore dopo l’evento, con il commento di un telecronista e l’analisi tecnica di un opinionista.

L’obiettivo è offrire ai sostenitori rosanero un ulteriore appuntamento per rivivere le partite della squadra da una prospettiva differente.

Confermato anche “Alè Palermo”, il programma quotidiano di RGS condotto da Davide Cammarata e Giulia Fazio, in onda dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16. Durante la stagione saranno numerosi gli ospiti chiamati a raccontare il mondo rosanero attraverso interviste, approfondimenti e contributi esclusivi. Prevista inoltre la possibilità per i tifosi di intervenire in diretta e attraverso messaggi vocali.

Poster sul Giornale di Sicilia e spazio al Palermo Women

Un’altra novità della stagione 2026/27 riguarderà l’inserto Alè Palermo, pubblicato all’interno del Giornale di Sicilia: in occasione di ogni gara casalinga verrà proposto ai lettori un poster dedicato ai protagonisti della squadra rosanero.

Nel corso della stagione sarà riservato spazio anche al Palermo Women, impegnato nel campionato di Serie C Femminile, attraverso approfondimenti e contenuti dedicati.

La partnership non si limiterà alla radio. Saranno coinvolti anche il Giornale di Sicilia, TGS e Gds.it, con approfondimenti sul quotidiano, le trasmissioni TGS Studio Stadio, che avrà come ospite fisso Sasà Salvaggio, e TGS Studio Sport, oltre alla cronaca live testuale delle partite su Gds.it.

RGS è raggiungibile in FM sulle frequenze 94,300 e 102,700, oltre che in radiovisione su rgs.gds.it e attraverso l’app RGS per Android e iOS.