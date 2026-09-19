Palermo-Padova, altra grande cornice di pubblico: il Barbera sfiora i 30mila

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Grande cornice di pubblico al Renzo Barbera per Palermo-Padova. Il dato complessivo dei titoli emessi per la sfida tra rosanero e biancoscudati raggiunge quota 29.194.

Sono 12.194 i biglietti venduti, ai quali si aggiungono i 17.000 abbonamenti sottoscritti per la stagione. Nel settore ospiti sono invece 395 i tagliandi destinati ai sostenitori del Padova.


Numeri importanti nonostante la pioggia battente che ha interessato Palermo nelle ore precedenti alla partita e che confermano ancora una volta la grande partecipazione del pubblico rosanero alle gare casalinghe.

I dati di Palermo-Padova:

Biglietti: 12.194
Ospiti: 395
Abbonamenti: 17.000
Titoli emessi: 29.194

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