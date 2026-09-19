Carrarese-Benevento 0-1: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2026
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Il Benevento conquista una preziosa vittoria sul campo della Carrarese nella sfida valida per la 5ª giornata di Serie B. I giallorossi si impongono di misura per 1-0, al termine di una gara combattuta e decisa da un episodio nella ripresa.

Dopo un primo tempo equilibrato, con le due squadre attente a non concedere spazi, la partita si sblocca al 66′. È Prisco a firmare il gol che porta avanti il Benevento, sfruttando al meglio l’occasione costruita dalla formazione campana.


La Carrarese prova a reagire nel finale alla ricerca del pareggio, ma il Benevento riesce a difendere il vantaggio fino al triplice fischio. Il risultato permette dunque ai giallorossi di portare a casa tre punti importanti, mentre i toscani sono costretti ad arrendersi di misura davanti al proprio pubblico. Di seguito gli highlights del match:

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