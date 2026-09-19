Serie B: Avellino avanti 1-0 ad Ascoli dopo i primi 45

Buona prima frazione di gioco per l’Avellino, impegnata in casa dell’Ascoli per il match della 5a giornata del campionato di Serie B. Vanno al riposo in vantaggio per 0-1 i biancoverdi, dopo 45 minuti lottati.

Inizio gara contraddistinto da ritmi bassi. A sbloccare l’incontro al 18′ è la formazione ospite: l’illuminante assist di Palumbo che mette Russo da solo davanti al portiere, con in numero 10 che batte Vitale. L’Ascoli reagisce e al 25′ ha subito un’occasione per ritrovare il pareggio: gran palla recuperata da Brunori che, dal limite, serve Silipo, che prova la conclusione ma termina sul fondo.





Gli uomini di Nesta vanta dunque al riposo con un vantaggio di misura, ma l’incontro resta ancora tutto da decidere in vista dei secondi 45 minuti di gioco.