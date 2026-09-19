Serie A: all’Olimpico termina 2-2 tra Roma e Inter. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2026
Screenshot 2026-09-19 194714

Non vanno oltre il pari all’Olimpico Roma e Inter. Un match pieno di gol ed emozione, terminato sul risultato di 2-2 dopo una grande rimonta dei nerazzurri, che dopo esser andati al riposo sotto di due reti, nella ripresa sono riusciti a raddrizzare l’incontro.

Buona partenza per la Roma, che al 6′ passa subito in vantaggio: Dybala mette un pallone morbido in area, Molina fa da sponda di testa per Kone che calcia di prima e batte Martinez. I giallorossi continuano ad attaccare alla ricerca del raddoppio, che arriva al 37′ con il centrocampista francese che a tu per tu con il portiere avversario non sbaglia e firma la sua doppietta personale.


Nella ripresa arriva però la reazione degli uomini di Chivu, che trovano subito il gol che accorcia le distanze con Lautaro, che sfrutta l’assist di Thuram e con un sinistro incrociato batte Svilar. La rete del pari è firmata nuovamente dal centravanti argentino, che trova la sua seconda doppietta stagionale. Nel finale entrambe le squadre provano a portare a casa i tre punti, ma alla fine a vincere è l’equilibrio. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA

Roma – 13

Inter – 13

Cagliari – 12

Como – 10

Lazio – 10

Milan – 8

Frosinone – 7

Juventus – 7

Sassuolo – 7

Napoli – 6

Atalanta – 6

Lecce – 6

Udinese – 4

Torino – 4

Monza – 4

Fiorentina – 3

Bologna – 2

Parma – 1

Genoa – 1

Venezia – 0

Altre notizie

csm_bedin_malago_nexus_1ba37a39b3

Corriere dello Sport: “Caso Malagò, la difesa punta sui sette giorni: la battaglia sul tesseramento entra nel vivo”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2026
sandro-mazzola

Lutto nel calcio italiano, è morto Sandro Mazzola

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2026
Screenshot 2026-09-18 222915

Serie A, il Monza trova la prima vittoria in campionato: Sassuolo battuto 2-1. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 18, 2026
Screenshot 2026-09-18 213222

Serie A: pari a reti bianche tra Monza e Sassuolo all’intervallo

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 18, 2026
daversa-ansa-ilovepalermocalcio.com

Venezia, si pensa a D’Aversa per sostituire Stroppa

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026
Screenshot 2026-09-15 223715

Coppa Italia: la Fiorentina batte 3-0 il Pisa e vola agli ottavi di finale

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2026
Screenshot 2026-09-15 214644

Coppa Italia: Fiorentina avanti 1-0 sul Pisa dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2026
Mister Domenico Tedesco in panchina - Foto BFC

Bologna, vicino l’esonero per Tedesco: pronto ad arrivare Palladino

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2026
Screenshot 2026-09-14 222836

Serie A, l’Inter vince in rimonta sull’Udinese: a San Siro finisce 5-3. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 14, 2026
Screenshot 2026-09-14 214114

Serie A: Inter-Udinese, il primo tempo termina 2-2

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 14, 2026
orsato

Orsato promuove i suoi arbitri: «Come potrei non essere soddisfatto?»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 14, 2026
ROMA

Serie A: la Roma vince a Torino. Como batte Parma 2-1. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 14, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-09-19 194714

Serie A: all’Olimpico termina 2-2 tra Roma e Inter. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2026
cioffi_hellas-verona_foto-2022

Carrarese, panchina in bilico: Cioffi a rischio, spunta Castori

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2026
palermo padova (11)

Palermo-Padova 2-1, gli highlights: la doppietta di Vavassori fa esplodere il Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2026
Screenshot 2026-09-19 185216

Palermo-Padova 2-1, Fortin: «Una piccola rivincita personale. Ci tenevamo a entrare nella storia del Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2026
Screenshot 2026-09-19 184540

Palermo-Padova 2-1, Inzaghi: «13 punti? È la storia del Palermo. I record sono qualcosa di speciale»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2026