Serie A: all’Olimpico termina 2-2 tra Roma e Inter. La classifica aggiornata

Non vanno oltre il pari all’Olimpico Roma e Inter. Un match pieno di gol ed emozione, terminato sul risultato di 2-2 dopo una grande rimonta dei nerazzurri, che dopo esser andati al riposo sotto di due reti, nella ripresa sono riusciti a raddrizzare l’incontro.

Buona partenza per la Roma, che al 6′ passa subito in vantaggio: Dybala mette un pallone morbido in area, Molina fa da sponda di testa per Kone che calcia di prima e batte Martinez. I giallorossi continuano ad attaccare alla ricerca del raddoppio, che arriva al 37′ con il centrocampista francese che a tu per tu con il portiere avversario non sbaglia e firma la sua doppietta personale.





Nella ripresa arriva però la reazione degli uomini di Chivu, che trovano subito il gol che accorcia le distanze con Lautaro, che sfrutta l’assist di Thuram e con un sinistro incrociato batte Svilar. La rete del pari è firmata nuovamente dal centravanti argentino, che trova la sua seconda doppietta stagionale. Nel finale entrambe le squadre provano a portare a casa i tre punti, ma alla fine a vincere è l’equilibrio. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA

Roma – 13

Inter – 13

Cagliari – 12

Como – 10

Lazio – 10

Milan – 8

Frosinone – 7

Juventus – 7

Sassuolo – 7

Napoli – 6

Atalanta – 6

Lecce – 6

Udinese – 4

Torino – 4

Monza – 4

Fiorentina – 3

Bologna – 2

Parma – 1

Genoa – 1

Venezia – 0