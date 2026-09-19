Carrarese, panchina in bilico: Cioffi a rischio, spunta Castori

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2026
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Ore di riflessione in casa Carrarese. Le recenti prestazioni e un avvio di campionato deludente, caratterizzato da un solo punto raccolto nelle ultime 5 giornate, hanno messo seriamente in discussione la posizione dell’allenatore Gabriele Cioffi.

Infatti, secondo quanto riportato da Nicolo Schira tramite il proprio profilo x, la società sta valutando attentamente il da farsi e, nell’eventualità di un esonero, il nome in cima alla lista dei desideri per raccogliere l’eredità in panchina è quello del tecnico esperto Fabrizio Castori.


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