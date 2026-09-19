Sampdoria-Catanzaro 2-1, Corradi: «Vittoria sporca. Dall’8 di luglio corriamo e sudiamo ma spesso usciamo senza punti»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2026
palermo sampdoria 3-1 (25)

In seguito al match casalingo vinto contro il Catanzaro, ha analizzato l’incontro il conferenza stampa l’allenatore della Sampdoria, Bernardo Corradi, commentando il primo successo in campionato dei blucerchiati.

«Nonostante la situazione poco serena al termine del primo tempo mi è piaciuta molto la reazione – ha dichiarato il tecnico -. Dopo il primo tempo dove noi abbiamo avuto le occasioni migliori prendiamo gol su un infortunio abbiamo avuto la forza di reagire e la tempra con la quale hanno affrontato la parte finale della partita riuscendo a vincere è ammirevole»


Corradi ha poi aggiunto: «E’ una vittoria sporca ma avevamo fatto altre ottime prestazioni dove non sono arrivati punti e il calcio a volte è così. Nella chiacchierata prima del pullman non c’era come focus la vittoria. Perché se no si rischia che vada tutto male se si sbagli qualcosa. Ho chiesto loro di concentrarsi sulla prestazione e sul lavoro individuale che, sommato a tutto, diventa collettivo. è dall’8 di luglio che corriamo e sudiamo e spesso usciamo senza punti»

Infine, sui cambi: «Ho tolto giocatori per non rischiare i crampi e per non compromettere allenamenti fatti bene come Lorenzo e Yari ho dovuto adattare Cicconi centrocampista e i ragazzi hanno dato il massimo con un’atmosfera che difficilmente ho trovato anche da calciatore negli stadi. Ringraziamo i tifosi per il supporto e spero di aver ridato loro qualcosa»

 

 

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