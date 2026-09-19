Serie B, l’Ascoli cala il tris: Avellino battuto 3-1. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2026
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L’Ascoli ribalta l’Avellino e porta a casa tre punti importantissimi. Dopo aver concluso il primo tempo sotto per 0-1, nella ripresa i bianconeri trovano tre gol, vincendo l’incontro 3-1.

Inizio gara contraddistinto da ritmi bassi. A sbloccare l’incontro al 18′ è la formazione ospite: l’illuminante assist di Palumbo che mette Russo da solo davanti al portiere, con in numero 10 che batte Vitale. L’Ascoli reagisce e al 25′ ha subito un’occasione per ritrovare il pareggio: gran palla recuperata da Brunori che, dal limite, serve Silipo, che prova la conclusione ma termina sul fondo.


Nella ripresa l’inerzia dell’incontro passa dalla parte dei bianconeri, che al 49′ trovano il pari grazie allo sfortunato autogol di Enrici. A completare la rimonta ci pensa l’ex Palermo Silipo, che firma la sua prima doppietta in Serie B e chiude l’incontro sul 3-1.

Con questi tre punti l’Ascoli si conferma in grande forma in questo inizio di campionato, salendo a quota 10 punti in classifica. Resta a 7 invece l’Avellino. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA

Palermo – 13

Mantova – 10

Ascoli – 10

Südtirol – 8

Avellino – 7

Modena – 7

Cesena – 7

Padova – 7

Benevento – 7

Pisa – 6

Empoli – 6

Arezzo – 6

Entella – 5

L.R. Vicenza – 5

Cremonese – 5

Verona – 4

Sampdoria – 4

Juve Stabia – 3

Catanzaro – 3

Carrarese – 1

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