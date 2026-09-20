Vavassori, l’uomo dei sogni di Inzaghi: talento nascente che spacca il Padova

Il Palermo continua a correre e lo fa affidandosi anche alla freschezza e al talento di Dominic Vavassori. Il giovane rosanero si prende la scena contro il Padova, firmando la sua prima rete in Serie B e soprattutto la prima doppietta con la maglia del Palermo. Due gol pesantissimi che permettono alla squadra di Filippo Inzaghi di conquistare un’altra vittoria e consolidare il primato con 13 punti nelle prime cinque giornate.

Come sottolinea Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, il talento può essere innato, ma per trasformarlo in qualcosa di più servono lavoro e capacità di sfruttare le opportunità. Vavassori sta dimostrando di possedere entrambe le qualità e contro il Padova ha vissuto una giornata destinata a rappresentare una tappa importante del suo percorso.





Vavassori e quel legame calcistico con Inzaghi

Nel giovane attaccante potrebbe esserci qualcosa capace di ricordare allo stesso Inzaghi gli inizi della propria carriera. Le origini calcistiche atalantine accomunano i due, così come quella naturale capacità di attaccare il cuore dell’area avversaria.

Secondo l’analisi di Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, Vavassori ha inoltre la possibilità di crescere sotto la guida di un allenatore specialista proprio nei movimenti offensivi. Nel frattempo il giovane rosanero continua a sfruttare le occasioni che gli vengono concesse.

Contro il Padova è stato lui a risolvere una partita estremamente complicata. Il Palermo ha dovuto mostrare ancora una volta carattere, capacità di soffrire e determinazione per superare un avversario organizzato e difficile da affrontare.

Il Padova mette in difficoltà il Palermo

La formazione allenata da Calabro gioca infatti alla pari contro la capolista e dimostra quanto possa essere complicato questo campionato anche per una squadra costruita con l’obiettivo dichiarato della promozione.

Il Padova riesce a rendere la gara spigolosa e sofferta. Il Palermo, però, non si accontenta e trova in Vavassori l’uomo capace di cambiare definitivamente il corso dell’incontro.

Tullio Calzone sul Corriere dello Sport evidenzia come la doppietta del giovane attaccante abbia spezzato l’equilibrio di una sfida nella quale i veneti hanno pagato alcuni errori individuali dopo aver tenuto testa ai rosanero.

Il Padova non si è accontentato di un pareggio che, per quanto mostrato in campo, avrebbe potuto rappresentare un risultato meritato. Un atteggiamento propositivo che ha costretto il Palermo a lottare fino alla conclusione.

Palermo, 13 punti e primato consolidato

Alla fine è ancora la squadra di Inzaghi a prendersi tutto. Il successo permette ai rosanero di salire a 13 punti dopo cinque partite, consolidando il primo posto e facendo registrare un percorso da record.

Per Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, dietro questi numeri c’è il lavoro meticoloso portato avanti da Inzaghi sin dalla stagione precedente, con una squadra chiamata a far emergere progressivamente i risultati del percorso costruito dal proprio allenatore.

Il protagonista della giornata resta però Vavassori. Prima rete in Serie B, prima doppietta in rosanero e un’altra dimostrazione delle sue potenzialità. Il giovane attaccante si prende il Palermo e contribuisce in maniera decisiva a una vittoria che rafforza il primato.

Nel turno trova il successo anche il Benevento, che supera il Verona grazie alla rete di Antonio Prisco, definito nel pezzo il miglior prodotto del vivaio e capace di risultare decisivo dopo essere stato l’escluso eccellente.