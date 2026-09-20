Gazzetta dello Sport: “Palermo-Padova 2-1, le pagelle: Vavassori baby terribile da 8. Augello e Johnsen da 7”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026
palermo padova 2-1 (59)

È Dominic Vavassori il grande protagonista nelle pagelle della Gazzetta dello Sport dopo la vittoria per 2-1 del Palermo contro il Padova. Il classe 2005, autore della doppietta che ha ribaltato la formazione biancoscudata, conquista 8, voto più alto in assoluto: «La doppietta e l’accelerata che fa espellere Carissoni. Baby terribile».

Alle spalle di Vavassori, la Gazzetta dello Sport premia con 7 Fortin, Augello e Johnsen. Il portiere rosanero si conferma su livelli importanti, mentre l’esterno e il norvegese figurano tra i migliori della squadra di Filippo Inzaghi.


Buono anche l’impatto di Gomes ed Estevez, entrambi valutati 6,5. Sufficienza invece per Cassandro, Magnani, Ceccaroni e Ranocchia. Per Inzaghi arriva un 6,5.

Tra le insufficienze, secondo le pagelle della Gazzetta dello Sport, ci sono Pierozzi, Bani, Segre, Palumbo e Pohjanpalo, tutti valutati con 5,5. Gabrielloni, entrato nel finale, è senza voto.

Nel Padova il migliore è Zuelli con 7. Seguono Lovato, Giunti, Cocchi e Seghetti con 6,5. Sorrentino, Pastina, Fusi e Lasagna ricevono 6, mentre Dellavalle, Capelli, Moro e Di Mariano si fermano a 5,5. Il voto più basso è quello di Carissoni, 5, mentre Calabro riceve 6.

Come evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, però, la copertina è tutta di Vavassori: 8 e titolo di top del match per il giovane rosanero che, con due gol e l’azione che porta all’espulsione di Carissoni, si prende la scena al Barbera.

I voti del Palermo

Fortin 7; Pierozzi 5,5 (Cassandro 6); Bani 5,5 (Magnani 6); Ceccaroni 6; Augello 7; Segre 5,5 (Gomes 6,5); Ranocchia 6 (Estevez 6,5); Vavassori 8; Palumbo 5,5; Johnsen 7; Pohjanpalo 5,5 (Gabrielloni sv). All. Inzaghi 6,5.

I voti del Padova

Sorrentino 6; Dellavalle 5,5; Lovato 6,5; Pastina 6; Capelli 5,5; Giunti 6,5 (Galazzi sv); Zuelli 7 (Bortolussi sv); Fusi 6; Cocchi 6,5 (Carissoni 5); Moro 5,5 (Lasagna 6); Seghetti 6,5 (Di Mariano 5,5). All. Calabro 6.

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