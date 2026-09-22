Prima pagina Giornale di Sicilia: “Manova, siglata l’intesa”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 23, 2026
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Tappe forzate per il varo

Altre notizie

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Il Palermo si gode il “nuovo” Dennis Johnsen”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 23, 2026
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Prima pagina Repubblica Palermo: “Un limite agli alunni stranieri. No di presidi e docenti in Sicilia”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 22, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Fattore Barbera”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 22, 2026
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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “L’ultimo dribbling”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 22, 2026
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Prima pagina Tuttosport: “Juve, sembra scherzi a parte”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 22, 2026
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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Tenta di salvare il figlio, morti entrambi”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 22, 2026
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Prima pagina Tuttosport: “Fratelli di Juve”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 21, 2026
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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Rieccoci”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 21, 2026
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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Il Mantova pareggia. Palermo solo in testa”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 21, 2026
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Prima pagina Tuttosport: “Insieme per sempre”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026
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Prima pagina Repubblica Palermo: “Vavassori goleador di giornata”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026
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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Bellissime”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026

Ultimissime

palermo padova 2-1 (11)

Giornale di Sicilia: “Miccoli Legends Game, anche Inzaghi protagonista: Superpippo torna in campo con la numero 9”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 23, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (38) johnsen segre ceccaroni

Giornale di Sicilia: “Spaccapartite Johnsen, il Palermo ha un nuovo faro”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 23, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (43) augello

Giornale di Sicilia: “Palermo, le rimesse laterali sono sempre una risorsa: già sei gol nati così”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 23, 2026
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Corriere dello Sport: “Inzaghi torna in campo per Miccoli”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 23, 2026
palermo mantova logo coppa italia (86) johnsen

Corriere dello Sport: “Palermo, Johnsen è rinato: Inzaghi ha trovato l’uomo che sposta gli equilibri”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 23, 2026