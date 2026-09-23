Corriere dello Sport: “Inzaghi torna in campo per Miccoli”

Ci sarà anche Filippo Inzaghi tra i protagonisti della partita d’addio al calcio di Fabrizio Miccoli. Sabato sera il tecnico del Palermo tornerà a indossare gli scarpini sul prato del Renzo Barbera, prendendo parte all’evento dedicato all’ex capitano rosanero.

Come racconta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, è stato lo stesso Inzaghi a confermare la propria presenza attraverso un video-messaggio, nel quale ha fatto anche una richiesta particolare a Miccoli: preparargli la maglia numero 9. Un invito immediatamente accolto con grande piacere dall’ex attaccante rosanero.





Inzaghi va così ad aggiungersi alla lunga lista di vecchie glorie che impreziosiranno la gara in programma alle 20.45. Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport ricorda che saranno presenti anche Amauri, Pastore, Ilicic, Balzaretti, Bovo, Sirigu e Nuno Gomes, quest’ultimo compagno di squadra di Miccoli ai tempi del Benfica.

Il Miccoli Team, formato da ex compagni di squadra del “Romario del Salento”, affronterà la Nazionale Italiana Artisti TV, nella quale scenderanno in campo diversi personaggi conosciuti del mondo dello spettacolo e della televisione.

L’evento avrà anche una finalità benefica. Come evidenzia Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il ricavato della quota spettante a Miccoli sarà devoluto alla Fondazione Falcone, impegnata nella promozione della legalità e della giustizia.

Palermo, domani la ripresa a Torretta

Nel frattempo, dopo quattro giorni di riposo, il Palermo è pronto a tornare al lavoro. La squadra riprenderà domani gli allenamenti al CFA di Torretta, dando ufficialmente il via al lavoro durante la sosta.

Secondo quanto scrive Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, Inzaghi potrebbe sfruttare questo periodo anche per studiare soluzioni tattiche alternative rispetto al 4-2-3-1 utilizzato finora.

Nella giornata di oggi, inoltre, è prevista la presentazione alla stampa del centrocampista Luca Mazzitelli.