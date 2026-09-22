Venezia-Stroppa, avanti insieme: niente esonero per il tecnico

Dopo alcuni giorni di attenta riflessione, secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, il Venezia ha fatto la sua scelta e ha deciso di proseguire con Giovanni Stroppa alla guida della prima squadra. Nessun esonero, dunque, per il tecnico arancioneroverde, che incassa la fiducia della società e allontana le voci emerse negli ultimi giorni circa un possibile cambio di guida tecnica.

Nonostante i rumours di mercato che accostavano alla panchina lagunare profili come Igor Tudor o Roberto D’Aversa per sostituire il tecnico, la dirigenza ha preferito dare continuità al progetto tattico, valorizzando le prestazioni espresse sul campo dalla squadra al di là dei soli risultati e degli episodi sfavorevol



